Lufthansa severa sul caso Alitalia

13:00 - Nella valutazione dell'aumento di capitale di Alitalia per 300 milioni di euro, la compagnia aereo tedesca Lufthansa si aspetta che la Commissione europea si attenga alla disciplina sugli aiuti di Stato. "Non ci aspettiamo alcuna deroga", ha spiegato il direttore finanziario del vettore, Simone Menne. La Commissione europea deve stabilire se Poste italiane (controllata dal ministero dell'Economia), partecipando, agisca come un operatore di mercato.