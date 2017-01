13:35 - Il taglio del rating dell'Ue da parte di Standard and Poor's è "la dimostrazione che la transizione non è finita e che l'Europa e l'Ue sono ancora sotto osservazione". Lo ha affermato Enrico Letta, al termine del consiglio Ue. Il declassamento della Ue "è un segnale che non va sottovalutato", ha aggiunto il premier che, sull'intesa sull'Unione bancaria, chiosa: "E' un passo avanti davvero importante ma è arrivata in ritardo".