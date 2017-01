10:11 - A Milano è partito il corteo unitario cittadino di Cgil, Cisl e Uil contro la legge di Stabilità. In testa al gruppo c'è il segretario federale della Cgil, Susanna Camusso, ed è atteso anche il numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni. In piazza per la protesta sono scese, sotto una pioggia battente, oltre 2mila persone.