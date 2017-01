Legge di Stabilità, verso tagli sul cuneo fiscale di 4-5 miliardi di euro

19:35 - Il taglio del cuneo fiscale potrebbe ammontare il prossimo anno a 4-5 miliardi di euro, somma che includerebbe gli interventi di alleggerimento per le imprese e per i lavoratori. E' questo il peso delle misure allo studio per la legge di Stabilità che riguarderanno l'alleggerimento della fiscalità sul lavoro. Lunedì potrebbe essere presentato il paniere dei provvedimenti del ddl nell'incontro tra governo e sindacati convocato a Palazzo Chigi.

Service tax, Imu light per i Comuni - La service tax, la nuova tassa sulla casa che partirà dal 2014 e accorperà Imu e Tares, dovrebbe essere applicata anche sulla prima casa ma con un peso dimezzato rispetto all'Imu, 2 miliardi anziché 4. L'alleggerimento della tassa sulla prima casa dovrebbe pero' non essere generalizzato ma affidato ai Comuni che, a fronte del trasferimento di 2 miliardi, potranno decidere esenzioni e detrazioni. E' una delle ipotesi, secondo quanto si apprende, allo studio nella legge di stabilita' che sara' varata nel giro di dieci giorni.



Lupi: vedremo se prorogare le detrazioni sui mobili - "Adesso cominciamo a usarle, poi dovremo ragionare con la Legge di Stabilità per vedere se deve diventare un provvedimento strutturale, se i risultati saranno molto positivi. L'obiettivo è la crescita e per ottenerla

occorre ridare fiducia". Così il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se il governo abbia intenzione di prorogare le detrazioni sui mobili che scadono il 31 dicembre.