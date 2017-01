14:04 - Non si arresta la crisi occupazionale in Italia. Ci sono 1,2 milioni di disoccupati in più rispetto al 2007. Lo indica il documento sul piano Garanzia Giovani della struttura di missione presso il ministero del Lavoro: è allarme per i giovani, in controtendenza la fascia dei 55-64enni. Intanto i nuovi incentivi per assunzioni di 18-29enni hanno coinvolto circa 12mila giovani e 5.300 datori.