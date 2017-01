La crisi affonda la nostra capacità di spesa: siamo peggio della Grecia

14:00 - Sprofonda in Europa la capacità di spesa degli italiani. Nel 2012 si registra infatti un crollo del 16,8%, dato peggiore persino di quello della Grecia (-13,8%). A denunciare la situazione sono Adusbef e Federconsumatori, i quali sottolineano che la crisi ci ha fatto passare da valori tra i più alti d'Europa nel 2001 a numeri da brivido. Tredici anni fa la nostra capacità di spesa misurava 119 punti, nel 2012 è scesa a 99.

Insomma, nel giro di dodici anni la nostra situazione economica ha visto una terribile caduta verticale. Il tonfo è semplicemente da record, ben peggiore di qualsiasi altro Paese dell'Unione. Oltre all'Italia e alla Grecia, il dato di capacità di spesa risulta negativo anche nel Regno Unito (-8,3%), mentre è in rialzo in Germania, dove siamo a 122 punti, in Svezia, a 129, e in Lussemburgo (272).