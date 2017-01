La Borsa chiude in rialzo: +0,6%

18:01 - Piazza Affari chiude in rialzo, con il Ftse Mib a +0,6% a 18.565 punti e il Ftse All Share a +0,59% a 19.781, dopo i buoni dati sul Pil Usa, cresciuto nel terzo trimestre del 4,1%, meglio delle attese. Bene le banche, tra cui si mette in evidenza Mps, a +4,95%: il titolo è sostenuto dalla chiusura del contenzioso con Deutsche Bank e dalle attese di un rinvio della ricapitalizzazione da 3 miliardi. Acquisti su Telecom Italia (+0,4%) e su Mediaset (+2,6%).