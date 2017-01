18:10 - Piazza Affari ha chiuso il 2013 con un rialzo complessivo del 16,56% rispetto alla chiusura dell'ultima seduta del 2012. La giornata è finita invece in sostanziale parità, con il Ftse Mib a +0,06%, a 18.967 punti, e il Ftse All Share a +0,06%, a quota 20.203. Quanto a capitalizzazione, il listino milanese contava, il 23 dicembre, su 438 miliardi di euro (+19,9%), per un valore pari al 28,1% del Pil, contro il 22% di fine 2012.