09:31 - Piazza Affari comincia la giornata in lieve calo, co nil Ftse Mib a -0,61% a 19.243 punti. Quasi tutte le banche perdono quota, con Unicredit a -0,63% e Intesa Sanpaolo a -0,44%. Anche Mps, decisamente positiva nelle prime battute (+1%), rallenta e viaggia appena sopra la parità. Segno positivo per Telecom. Spread in rialzo: il differenziale tra Btp e Bund è intorno ai 232 punti base.