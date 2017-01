Jp Morgan tratta maxi risarcimento

00:03 - JPMorgan e il Dipartimento americano alla Giustizia avrebbero messo a punto una bozza di accordo in base alla quale il gruppo bancario si dice pronto a pagare 13 miliardi di dollari per regolare definitivamente le vicende che la vedono coinvolta nella sponsorizzazione e vendita di titoli immobiliari ad alto rischio. Alcuni di questi titoli erano delle società Fannie Mae e Freddie Mac, fallite in seguito alla crisi dei mutui subprime.