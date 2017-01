Italiani primi per passione hi-tech

13:50 - Gli italiani sono tra i primi al mondo per passione tecnologica (il 50% non vede l'ora di mettere le mani sull'ultimo gioiellino lanciato sul mercato) ma tra gli ultimi per innovazione. Tanto che solo 7 su 100 vedono nel governo una forza innovatrice del Paese. E' la fotografia scattata dal primo Barometro Intel dell'innovazione tecnologica, secondo il quale, a sorpresa, in Italia sono i più giovani a guardare con sospetto le nuove tecnologie.