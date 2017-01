Istat: "In Lazio le pensioni più alte, Basilicata ultima regione per reddito"

Tgcom24 >

13:36 - Sono i pensionati del Lazio a percepire il reddito mediamente più elevato (18.885 euro annui), superiore del 40% a quello dei pensionati della Basilicata (13.486 euro), che invece è il più basso tra le regioni italiane. Secondo i dati Istat, al Sud e nelle Isole la quota di pensionati con reddito mensile inferiore ai mille euro supera il 52%, un valore di circa 10 punti percentuali superiore a quello dell'intero territorio nazionale (42,6%).

A livello nazionale, ricorda l'Istat, nel 2011 la spesa per prestazioni pensionistiche è stata di quasi 266 miliardi di euro. Tornando alle regioni, l'incidenza sul Pil ha raggiunto il valore massimo in Liguria (21,25%) e il minimo (11,47%) nella provincia autonoma di Bolzano. Rispetto al 2010 la spesa registra l'aumento più elevato nelle Isole (3,7%), mentre "in sensibile controtendenza" è il dato per l'Estero (-4%). Infatti nel complesso l'esborso segna una crescita del 2,9%.



Analizzando le diverse tipologie di pensione, nel Nord-ovest quelle di vecchiaia assorbono il 59,8% della spesa totale, mentre quelle assistenziali solo il 12,9%. Una situazione inversa si rileva nelle Isole, dove l'incidenza sulla spesa è del 27,4% per le pensioni assistenziali e del 39,6% per quelle di vecchiaia. Inoltre l'Istat rileva come la Calabria presenti il valore più elevato del rapporto tra pensionati e occupati: 88,1 pensionati ogni 100 occupati. Il valore più basso si osserva invece in Trentino Alto Adige, con 57,1 pensionati ogni 100 occupati.



Mentre al Sud e nelle Isole quindi la quota di pensionati con reddito pensionistico mensile inferiore ai mille euro supera il 52%, la quota più bassa di pensionati sotto i mille euro si rileva, fa sapere sempre l'Istituto di statistica, nelle regioni del Nord-ovest (35,8%). Invece, nel Centro si registra la quota più alta di beneficiari di redditi pensionistici superiori sia ai 2.000 euro mensili (il 21,1%) sia ai 3.000 euro (6,9%).