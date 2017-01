Istat: "Cresce la fiducia nelle imprese"

14:40 - Torna a crescere la fiducia delle imprese a novembre. Lo rileva l'Istat, confermando un aumento dell'indice a 83,2 dal 79,9 di ottobre, quando il dato era in calo e interrompeva una serie positiva di tre mesi. Cresce la fiducia delle imprese manifatturiere fino a raggiungere il livello più alto dopo agosto 2011, vanno bene anche i servizi di mercato e il commercio al dettaglio, mentre è ancora in calo la fiducia delle imprese di costruzione.

Per il manifatturiero, che passa da 97,4 a 98,1, i giudizi sugli ordini e le attese di produzione migliorano in tutti i principali raggruppamenti di industrie e il saldo dei giudizi sulle scorte di prodotti finiti si presenta in aumento. La tendenza positiva riguarda tutto il territorio nazionale.



Nelle imprese di costruzione (in calo da 80,9 a 80,0), migliorano i giudizi su ordini e piani di costruzione mentre peggiorano le attese sull'occupazione. Invece il clima di fiducia delle imprese dei servizi sale (a 80,5 da 74,9) con un progresso per i giudizi e le attese sugli ordini e le attese sull'andamento dell'economia in generale. Nel commercio al dettaglio, infine, l'indice aumenta da 89,4 a 90,7, + in crescita nella grande distribuzione e rimane stabile in quella tradizionale.



Pil in crescita nel 2014 - L'Italia inizierà il 2014 con una moderata crescita del Pil. A dirlo è il presidente dell'Istat, Antonio Golini, segnalando che nel primo trimestre dell'anno prossimo "ci sarà un punto di svolta rispetto al terzo trimestre 2013 (-0,1%)". Per l'intero 2014, ha aggiunto Golini, "si prevede un +0,7%, ma speriamo che con l'azione del governo si possa avere una accelerazione della spinta verso la crescita".