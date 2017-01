Istat, allarme povertà in Italia: nel 2012 a rischio una persona su tre

19:07 - Il 29,9% delle persone residenti in Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale. E' quanto rileva l'Istat analizzando i dati relativi al 2012. L'indicatore cresce di 1,7 punti rispetto al 2011 ed è del 5,1% più elevato rispetto a quello medio europeo (pari al 24,8%). Questi dati sono riferiti a chi sperimenta almeno una tra queste tre condizioni: rischio di povertà, severa deprivazione materiale, bassa intensità di lavoro.

Rispetto al 2011, l'indicatore cresce per l'aumento della quota di persone in famiglie severamente deprivate (dall'11,2% al 14,5%). Restano invariate, invece, la quota di persone che vivono in famiglie a rischio di povertà (19,4%) e quella relativa alla bassa intensità lavorativa (10,3%). Rispetto all'Ue, risulta più elevata la diffusione della severa deprivazione (14,5% contro una media del 9,9%) e del rischio di povertà (19,4% contro 16,9%).



Difficoltà per ferie, riscaldamento e spese impreviste - L'aumento della severa deprivazione, rispetto al 2011, è determinato dalla più elevata quota di individui in famiglie che non possono permettersi durante l'anno una settimana di ferie lontano da casa (dal 46,7% al 50,8%), che non hanno potuto riscaldare adeguatamente la propria abitazione (dal 18,0% al 21,2%), che non riescono a sostenere spese impreviste di 800 euro (dal 38,6% al 42,5%) o che, se volessero, non potrebbero permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni (dal 12,4% al 16,8%).



La situazione peggiore al Sud - Quasi la metà (il 48%) dei residenti nel Mezzogiorno è a rischio di povertà ed esclusione ed è in tale ripartizione che l'aumento della severa deprivazione risulta più marcato: +5,5 punti (dal 19,7% al 25,2%), contro +2 del Nord (dal 6,3% all'8,3%) e +2,6 del Centro (dal 7,4% al 10,1%). Il rischio è più alto per le famiglie numerose (39,5%) o monoreddito (48,3%); aumenti significativi, tra il 2011 e il 2012, si registrano tra gli anziani soli (dal 34,8% al 38,0%), i monogenitori (dal 39,4% al 41,7%), le famiglie con tre o più figli (dal 39,8% al 48,3%), se in famiglia vi sono almeno tre minori.