Inps, Mastrapasqua: nessun allarme

17:40 - Dopo aver lanciato l'allarme sullo stato di salute dell'Inps, il presidente dell'ente previdenziale, Antonio Mastrapasqua, corregge il tiro: "C'è piena e totale sostenibilità dei conti della previdenza e dell'istituto. Nessun allarme e nessun allarmismo". In commissione bicamerale, Mastrapasqua ha spiegato che le sue parole riguardavano "il disavanzo ereditato dall'ex Inpdap, che non deve trasformarsi in un sintomo di incertezza".