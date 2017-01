Inps: boom domande disoccupazione "In 10 mesi 1,7 mln, dal 2012 +31%"

13:01 - Nei primi 10 mesi del 2013 l'Inps ha ricevuto 1,7 milioni di domande di disoccupazione, con un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2012 (quando erano state 1,3 milioni). Lo comunica l'Inps sottolineando che nel mese di ottobre sono state presentate 168mila domande di Aspi (l'indennità di disoccupazione), 83mila di mini Aspi e 10.641 domande di mobilità.

Cig novembre +1,7%, in 11 mesi 990 mln ore - Lieve aumento tendenziale anche per la cassa integrazione, con 110 milioni di ore autorizzate (+1,7%) nel mese di novembre. Lo rileva sempre l'Inps sottolineando che nei primi 11 mesi del 2013 sono state utilizzate 989,9 milioni di ore, con una diminuzione dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando si superò il miliardo di ore. Per la cassa ordinaria sono state autorizzate a novembre 26,7 milioni di ore (-19,1%) mentre per la straordinaria sono state utilizzate 53 milioni di ore (+14,8%).