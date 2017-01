In 40mila chiedono aiuto al Fisco, 10mila sono imprese

10:18 - Sono 40mila i contribuenti che fino ad oggi si sono rivolti allo "Sportello Amico" di Equitalia con una media di circa 2mila richieste al mese. Numerosa l'adesione al servizio degli imprenditori: circa 10mila casi esaminati. Parte così dal 2 dicembre un'altra iniziativa: lo sportello di Equitalia dedicato alle piccole e medie imprese, agli artigiani e ai commercianti.

Parte in via sperimentale nelle città di Torino (sportello di via Alfieri), Varese, Firenze, Bologna, Bari e Roma (sportello di via Togliatti), con l'obiettivo di estendere gradualmente l'iniziativa in altre aree caratterizzate da insediamenti produttivi che, in periodi di crisi, possono aver bisogno di una particolare finestra di dialogo con Equitalia.



Lo "Sportello Amico Imprese" si affianca dunque allo "Sportello Amico" nato ad aprile 2012 e presente in tutte le province per dare assistenza mirata alle particolari esigenze dei contribuenti.



Un canale di assistenza con cui Equitalia ha voluto rafforzare la propensione all'ascolto, da sempre presente anche agli sportelli tradizionali, in un momento in cui la crisi economica generalizzata richiede la massima attenzione alle difficoltà economiche e personali dei cittadini.



Lo "Sportello Amico Imprese" fornirà un'assistenza mirata su tutte le problematiche riguardanti i rapporti tra Equitalia e il mondo produttivo. Il personale addetto al servizio, individuato per specifica preparazione e capacità di ascolto, sarà pronto a trovare insieme ai contribuenti, nei limiti della normativa, le soluzioni migliori per risolvere casi di particolare difficoltà.



Gli imprenditori potranno avere consulenza sulle tante novità normative che negli ultimi mesi sono state introdotte in materia di riscossione dei tributi, in particolare sulle modalità di rateizzazione, di compensazione e sulle possibilità di sospensione della riscossione.



"Equitalia ha da tempo adottato una filosofia che consiste nella massima attenzione alle persone.- dice l'amministratore delegato di Equitalia Benedetto Mineo - Allo Sportello Amico è possibile esaminare caso per caso le situazioni di difficoltà dei contribuenti e visti i risultati incoraggianti dell'iniziativa abbiamo deciso di ampliare la nostra capacità di dialogo e ascolto realizzando un canale di contatto specifico per gli imprenditori".



L'iniziativa dello "Sportello amico imprese" si aggiunge alle convenzioni che Equitalia stipula con associazioni di categoria e ordini professionali con l'obiettivo di offrire assistenza e collaborazione nella risoluzione delle problematiche dei loro iscritti. Il servizio è svolto nei consueti orari di apertura delle sedi di Equitalia, in punti facilmente identificabili grazie a specifiche insegne e cartelli.