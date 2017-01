Imu, saldo dicembre: caos scadenze

16:35 - Centri di assistenza fiscale in allarme per i pagamenti del saldo Imu. I Comuni possono decidere fino al 30 novembre le aliquote e comunicarle fino al 9 dicembre. "Si fissano scadenze - affermano - senza fare i conti con quella fondamentale per i cittadini del 16 dicembre". Questo "a prescindere da altre incognite che aleggiano sulla seconda rata". "Ciò rischia di compromettere la possibilità di rispettare i termini previsti da parte dei contribuenti", spiegano.