21:13 - Nel 2014 la Tasi, la tassa comunale sui servizi indivisibili, per i proprietari di prima casa non sarà più gravosa dell'Imu. Lo afferma una nota del ministero dell'Economia, secondo il quale il gettito totale dell'Imu ad aliquota di base (4 per mille) e detrazione base sarebbe stato di 3,8 miliardi. Con la Tasi invece nel complesso risulterà un minor prelievo sulla prima casa stimato in circa 2 miliardi.