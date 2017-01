14:02 - Il Governo è al lavoro per trovare la copertura che consenta di cancellare la cosiddetta mini-Imu, ma è ancora bagarre politica. Meglio sarebbe stato, dice il ministro per gli Affari Regionali Delrio, se fosse rimasta la quota per i più ricchi, visto che ora "i troppi compromessi ci costringono a dover racimolare altri 150-200 milioni".

Il sottosegretario Legnini parla di "reazioni eccessive" e spiega che c'è tempo per correggere la norma in Parlamento per non far pesare il miniprelievo, se resta, su alcune categorie. Oggi il ministro Saccomanni sarà a Washington, domani la legge di Stabilità approda alla Camera.