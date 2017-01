Il re di YouPorn vende il suo network

07:12 - Potrebbe passare di mano YopuPorn, uno dei siti più cliccati al mondo: secondo il sito americano Xbiz.com il manager tedesco Fabian Thylmann avrebbe ceduto le azioni del suo impero a luci rosse ad un gruppo di top manager. "Per me e mia moglie è una delle decisioni più difficili della nostra vita", ha scritto Thylmann in una lettera ai dipendenti. Secondo indiscrezioni, il prezzo di vendita si aggirerebbe intorno ai cento milioni di dollari.

"Siamo cresciuti grazie a tutti voi - si legge ancora nella lettera di Thylmann ai dipendenti - e spero di avervi insegnato i giusti valori per portare avanti questa azienda nel miglior modo possibile.



Il manager, 35 anni, possiede non solo YouPorn ma molti altri siti tra cui anche Pornhub, Tube8, MyDirtyHobby, SpankWire, tutti riuniti sotto la "Manwin Germany GmbH", la società da lui fondata con sede in Lussemburgo. Il motivo dell'abbandono potrebbe essere un po' di stanchezza professionale ("Non posso aggiungere altro valore a quello che ho già fatto", scrive Thylmann nella lettera ai dipendenti) ma potrebbe anche trattarsi di una mossa per smorzare le indagini sull'evasione fiscale per cui il manager è salito agli onori delle cronache in Germania pochi mesi fa.



YouPorn, nel 2006, nel 2012 ha totalizzato oltre 4 miliardi e 800mila visitatori, che hanno visto in media più di 8 pagine a testa, per una permanenza media sul sito di 10 minuti circa. In sei anni ci sono state 93 miliardi di visite totali.