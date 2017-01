14:39 - L'agenzia Fitch mette in guardia l'Italia sui possibili effetti negativi sul rating del Paese dopo la crisi che si è abbattuta sul governo. "La potenziale caduta dell'esecutivo mette a rischio gli obiettivi di bilancio e crea incertezza in un periodo cruciale", si legge in una nota. "Una minor fiducia sul calo del rapporto tra debito e Pil dal 2014 o un'incertezza prolungata - spiega Fitch - sono inneschi potenzialmente negativi per il rating".