Governo, case popolari nelle casermeE sgravi per chi compra per affittare

10:07 - Il Governo sarebbe al lavoro su un pacchetto casa bis, un secondo intervento in favore dei soggetti più deboli dopo gli aiuti per i mutui alle giovani coppie e ai precari inseriti nel decreto che cancellava la prima rata dell'Imu. Secondo quanto riferisce "Il Corriere della Sera" si pensa di destinare parte degli immobili pubblici da dismettere all'edilizia sociale: alcune caserme non utilizzate potrebbero essere ristrutturate e trasformate per poi essere affittate a canone controllato o vendute a un prezzo sostenibile per i meno abbienti.

Non solo: anche una parte degli appartamenti invenduti e rimasti nella disponibilità dei costruttori potrebbe ricevere destinazione analoga. Possibili ulteriori misure sui mutui a tasso zero riservati a coppie giovani e con reddito basso e deduzioni fiscali per chi compra una casa da destinare all'affitto.