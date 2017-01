Gli sceicchi si comprano il cielo: commessa da 150 miliardi di aerei

07:47 - All'Air Show di Dubai, annuncio eclatante da parte delle due principali compagnie aeree degli Emirati Arabi, la Etihad e la Emirates, che hanno ufficializzato una commessa per l'acquisto di oltre 300 jet (tra cui 150 modelli del nuovo Boeing 777X, e ancora A380 e 737) presso i due giganti dell'aviazione americana, Boeing e Airbus. Un'operazione che metterà gli sceicchi in posizione di leadership sulle rotte intercontinentali.

Etihad, tra l'altro, è sotto gli occhi degli osservatori della per la vicenda Alitalia dopo che Air France si è defilata dall'aumento di capitale e Aeroflot ha reso noto di non essere interessata, ha inoltre annunciato l'acquisizione del 33,3% della compagnia svizzera Darwin Airline, il cui brand diventera' Etihad regional. E' un acquisto che il ceo James Hogan annuncia come ''un cambiamento radicale'' che potrebbe essere esteso ad altri mercati. Ma che il segretario generale dell'Ugl Giovanni Centrella legge come un'occasione persa per la nostra compagnia: ''Sfuma molto probabilmente l'interesse verso l'Italia di un altro eventuale investitore straniero''.