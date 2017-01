16:13 - In termini di costi, servirebbero "6-7 miliardi di euro all'anno per azzerare integralmente la povertà in Italia". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, da Bruxelles. Con la somma di tutti i finanziamenti previsti dal governo italiano da maggio a oggi si arriva, invece, circa a "mezzo miliardo" per il 2014-2015. "La strada è ancora lontana", ha aggiunto.