15:16 - In Italia il Prodotto interno lordo scenderà dell'1,8% quest'anno, dopo il -2,4% del 2012, per poi tornare a crescere nel 2014, quando segnerà un rialzo dello 0,7%. Sono i dati del Fondo monetario internazionale, che conferma così le previsioni di luglio. Secondo gli esperti di Washington, il tasso di disoccupazione sarà pari al 12,5% nel 2013 per scendere leggermente, al 12,4%, nel 2014, in linea con la media dell'area euro.