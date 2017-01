16:49 - Dopo sei trimestri consecutivi di recessione, "la crescita nell'area euro torna in territorio positivo quest'anno". Lo ha annunciato il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, sottolineando come, per aiutare la ripresa, sia "essenziale" riportare in salute le banche europee, spingere per un'unione bancaria e premere sulle riforme.