16:10 - Sono in arrivo per oltre 4mila imprese rimborsi di crediti Iva per un valore di circa un miliardo di euro. A metterli a disposizione nelle prossime settimane sarà il ministero dell'Economia, come annunciato dall'Agenzia delle Entrate. Con questa ultima tranche, supera quota 10 miliardi la somma complessivamente rimborsata dall'inizio dell'anno a oltre 39mila aziende.