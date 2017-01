Fiat abbassa i target: titolo a -4%

14:38 - Fiat ha ridimensionato i suoi target per il 2013 e il titolo cade in Borsa. Gli obiettivi del Lingotto per quest'anno sono stati infatti aggiornati al ribasso, con ricavi a 88 miliardi (contro una forbice 88-92) e utile netto a 0,9-1,2 miliardi (contro 1,2-1,5). E a Piazza Affari, dopo uno stop al ribasso, cede il 4,46% a 5,58 euro. Giù anche il target dell'utile della gestione ordinaria, previsto a 3,5-3,8 miliardi contro il precedente 4-4,5.