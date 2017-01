11:28 - Il deficit dell'Italia per il 2012 resta al 3%. E' quanto emerge dalla seconda stima Eurostat, che conferma la prima del 22 aprile. La spesa pubblica per il 2012 è stata infatti pari al 50,6% del Pil, mentre le entrate al 47,7%. Il debito pubblico dell'Italia per il 2012 resta al 127% del Pil, pari a 1.989.432 milioni di euro.