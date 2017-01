Electrolux: tagli per 2mila dipendenti "In forse quattro fabbriche italiane"

11:08 - La Electrolux, gigante degli elettrodomestici, ha annunciato il taglio di 2mila posti di lavoro, ossia oltre il 3% della propria forza lavoro a causa dei risultati deludenti del terzo trimestre, che hanno evidenziato un calo del 29% dell'utile (-75 milioni di euro). Il gruppo svedese ha quindi deciso la chiusura di una fabbrica in Australia e la riduzione degli organici in Europa, Medio Oriente e Africa. Si studia il futuro delle 4 fabbriche italiane.

Electrolux ha infatti deciso di "analizzare in dettaglio se dovrà mantenere le sue quattro fabbriche italiane". La conclusione dell'indagine è attesa entro la fine di aprile 2014 per consentire l'assunzione di decisioni tempestive ed efficaci. Il gruppo impiega in totale oltre 60mila dipendenti e ha motivato la decisione dei tagli con il fatto che sebbene la domanda in America del Nord e sui mercati emergenti sia in crescita resta in calo nei principali mercati di sbocco dell'azienda in Europa. In Italia Electrolux ha stabilimenti per i diversi settori produttivi in Friuli, in Veneto, in Emilia Romagna e in Lombardia.



In Italia coinvolti 200 dipendenti - Saranno circa 200 gli impiegati Electrolux italiani, sui mille complessivi in Europa dei 7500 dipendenti, coinvolti nella riorganizzazione degli uffici dell'azienda di elettrodomestici. Lo indica la stessa industria precisando che vista l'insoddisfacente performance del settore elettrodomestici Emea, Electrolux ha assunto una serie di importanti decisioni strategiche con l'obiettivo di ridurre i propri costi operativi in Europa. Il progetto prevede un'organizzazione meno complessa, più veloce ed efficace nel raggiungere e gestire il mercato. Sul versante della competitività di costo delle produzioni italiane e della loro sostenibilità, Electrolux ha deciso, di aprire un'investigazione su tutti gli stabilimenti italiani di elettrodomestici (Forlì, Porcia, Solaro e Susegana) per verificare se e con quali azioni di innalzamento di competitività e riduzione di costo sia possibile ripristinare la sostenibilità delle produzioni oggi gravemente compromesse nel contesto europeo.