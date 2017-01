Electrolux: "461 esuberi in Italia"

19:51 - Sono 461 gli esuberi dichiarati dai vertici di Electrolux nelle sedi italiane del gruppo. La cifra è stata fornita in un incontro con i sindacati a Mestre. Le parti sociali precisano che fra essi 200 sono gli impiegati. Mentre gli operai ritenuti in eccesso rispetto ai nuovi fabbisogni industriali, dopo lo spostamento di linee produttive in Polonia e Ungheria, sono 140 nella sede di Susegana (Treviso), 46 a Porcia (Pordenone), 75 a Solaro (Milano).