10:51 - Un 2013 ancora a tinte fosche per le costruzioni: tra settembre 2012 e settembre 2013 si sono persi 123mila posti (-7,1%) e il 4,3% delle imprese artigiane ha chiuso. Dal 2008 i posti persi nell'edilizia sono in totale 400mila. A rilevarlo è un rapporto di Confartigianato che individua tuttavia qualche accenno di ripresa grazie agli incentivi per le ristrutturazioni.