20:48 - Non si arresta la crescita dell'e-commerce in Italia: nei primi dieci mesi dell'anno, il settore delle imprese che vendono esclusivamente via internet ha registrato un boom di aperture, 1.905, con un saldo positivo di 472 nuove attività. Emerge dai dati dell'Osservatorio Confesercenti. Ma la crescita non è uniforme: al centro-nord l'incremento è del 14,3%, del 21,3% al sud invece che parte da livelli più bassi.