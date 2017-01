Draghi: "Unione bancaria entro aprile Ma si vada avanti con le riforme"

11:42 - "Confido che le altre componenti dell'unione bancaria siano approvate entro la fine della legislatura del Parlamento Ue", cioè ad aprile quando c'è l'ultima plenaria. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando a Bruxelles. "L'unione bancaria - ha aggiunto - è necessaria, ma non sufficiente, a rompere il legame tra debiti sovrani e banche. Le condizioni di prestito ugualitarie si ristabiliscono solo se proseguono le riforme".

Il presidente dell'Eurotower ha poi detto che "non vediamo deflazione" nell'Eurozona, ricordando, davanti alla plenaria del Parlamento Ue di Strasburgo, che l'inflazione è sotto il 2% "da un lungo periodo di tempo" e che continuerà così a lungo. Il mandato della Bce, ha aggiunto, è quello di "mantenere la stabilità dei prezzi in entrambi i sensi", sia sopra sia sotto il 2%.



"Abbiamo aiutato le piccole e medie imprese" - Draghi ha confermato poi che "i tassi, che abbiamo portato al loro livello storicamente più basso, resteranno bassi per un lungo periodo", dicendo poi che "le misure prese" dalla Bce e in particolare proprio le decisioni sui tassi di interesse "hanno affrontato le distorsioni", "alleviato la pressione sui finanziamenti delle aziende non finanziarie" e "aiutato le piccole e medie imprese".



La Bce avrà il 35% delle donne dirigenti entro il 2019 - La Banca europea ha attualmente il 17% di donne nelle posizioni dirigenziali e a luglio il Comitato esecutivo "si è dato un obiettivo di genere, di arrivare al 35% entro il 2019", come ha detto ancora Draghi nell'audizione precisando che "non è una promessa vuota". Draghi si è anche congratulato per la nomina della francese Danielle Nouy a capo del board di supervisione unica, confermata dal Parlamento europeo.



Ma la Bce avverte: restano rischi al ribasso - Se da Draghi arrivano segnali positivi, la Banca centrale europea nel suo bollettino mensile comunica dati contrastanti. Secondo Francoforte la crescita nell'Eurozona, dopo il +0,1% del terzo trimestre, dovrebbe proseguire visto che "l'andamento degli indicatori del clima di fiducia basati sulle indagini congiunturali fino a novembre è coerente con un tasso di crescita positivo anche nel quarto trimestre dell'anno". Secondo l'Eurotower "nel 2014 e nel 2015 il prodotto dovrebbe registrare un lento recupero, in particolare per effetto di un certo miglioramento della domanda interna sostenuto dall'orientamento accomodante della politica monetaria". Tuttavia queste prospettive "sono soggette a rischi al ribasso".



La Bce ricorda le sue proiezioni trimestrali presentate da Draghi: il Pil dovrebbe vedere quest'anno "una riduzione dello 0,4% nel 2013 e un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,5% nel 2014 e nel 2015". Quanto all'inflazione, le "staff projections" prevedono un tasso medio dell'1,4% nel 2013, dell'1,1% nel 2014 e dell'1,3% nel 2015.