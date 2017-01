19:00 - "Per la prima volta in tanti anni in Europa ci sono segni di significativi progressi". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo all'Economic Club di New York. "La ripresa economica - ha però aggiunto - rimane ancora fragile e la dinamica del credito resta debole". Draghi ha quindi invitato i Paesi dell'Unione europea ad andare avanti con le riforme strutturali.