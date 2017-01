Draghi: Paesi Ue riducano il debito

16:45 - I Paesi europei non devono vanificare gli sforzi compiuti per tagliare i deficit, ma dovrebbero ridurre il debito senza ulteriori ritardi: l'appello viene dal presidente della Bce, Mario Draghi, a Washington per il meeting dell'Fmi. Secondo il numero uno dell'Eurotower poi "i rischi per la stabilità finanziaria sono diminuiti". In ogni caso, Draghi assicura che la politica monetaria di Francoforte resterà accomodante per tutto il tempo necessario.