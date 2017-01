Draghi: "Male la crisi politica in Italia, i mercati chiedono stabilità e riforme"

16:40 - I tassi d'interesse resteranno "al livello attuale", ma potrebbero anche "scendere ancora più in basso": l'annuncio arriva dal presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, che spiega: "L'inflazione nell'eurozona dovrebbe rimanere sotto tono e gli ultimi dati confermano il miglioramento graduale dell'attività economica", dopo un secondo semestre "buono".

L'instabilità politica in Italia e in altri Paesi, ha spiegato Draghi, "può essere negativa per le speranze di ripresa" nazionali ma "non ha intaccato le fondazioni dell'Eurozona come accaduto in passato", grazie alla maggiore credibilità dei conti pubblici e all'intervento passato della Bce. "Il messaggio che i mercati inviano" all'Italia e agli altri Paesi in situazioni politiche instabili "è chiaro: stabilità e riforme. Le maggiori pressioni dovrebbero però venire dall'interno, dovrebbero fare riforme per il loro bene".



Mercato del credito sia meno frammentato - Tornando all'Eurozona, il presidente della Bce ha ribadito che, per la corretta trasmissione della politica monetaria, occorre che "la frammentazione del mercato del credito europeo continui a calare" e la resistenza delle banche sia migliorata. L'Eurozona, ha aggiunto, si ritroverà in una situazione molto negativa se non miglioreranno le condizioni creditizie.