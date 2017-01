Donne manager più potenti al mondo: Marina Berlusconi unica italiana

16:58 - Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori, è l’unica italiana presente nella prestigiosa Global Most Powerful Women in Business List, l’annuale classifica di "Fortune" che raggruppa le 50 donne più potenti della comunità economica internazionale.

In cima alla graduatoria si conferma la 60enne brasiliana Maria das Graças Foster, Ceo del colosso petrolifero Petrobas. Marina Berlusconi compare al 33° posto nella classifica che dal 1988 premia le donne che al di fuori degli Stati Uniti si sono fatte più valere nelle attività imprenditoriali e manageriali.



Quarantasette anni e due figli, alla guida di Fininvest dal 2005 e di Mondadori dal 2003, oltre che membro del cda di Mediaset, Marina è presente ininterrottamente nella classifica di "Fortune" dal 2001. Solo pochi giorni fa ha ottenuto un altro riconoscimento: è stata inserita, anche in questo caso unica italiana, nella prima edizione della classifica del magazine americano "The Hollywood Reporter" dedicata alle 25 donne più influenti al mondo nel campo della tv.



La classifica 2013 di "Fortune" riservata alle manager statunitensi è invece guidata per il secondo anno consecutivo da Ginni Rometty, Presidente e Ceo di IBM.