Debiti P.a., accelerazione nel 2014

14:04 - "Al 29 novembre sono stati pagati 16 miliardi di euro di debiti delle P.a. ma ci sono risorse per 24, vogliamo accelerare ancora sui pagamenti nel 2014, siamo preoccupati dal riacutizzarsi del fenomeno dei ritardi, bisogna applicare norma su tempi stringenti, senza deroghe o discrezionalità, non possiamo permetterci di tornare al passato se no gli effetti saranno ridotti". Queste le parole del ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato.