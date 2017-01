18:15 - La Borsa di Milano perde terreno, in linea con buona parte delle piazze del continente, nel giorno del taglio dei tassi d'interesse deciso dalla Banca centrale europea. Il Ftse Mib perde il 2,07% a 18.863 punti mentre l'indice All Share cala dell'1,89% a 20.059 punti. In leggero rialzo lo spread. Il differenziale tra i Btp e i Bund sale dello 0,17% toccando quota 240,02.