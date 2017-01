Crisi,Squinzi:"Siamo in deflazione"

15:33 - Il rispetto del tetto del 3% del rapporto deficit pil è "molto impegnativo per il nostro Paese perché congela le possibilità di fare investimenti sulla crescita". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, in occasione del comitato di presidenza a Bruxelles. "Il fatto che l'inflazione diminuisca nonostante ci sia stato un aumento dell'Iva significa che siamo in una situazione di vera e propria deflazione, e questo è preoccupante".