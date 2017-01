Crisi, Squinzi: "Serve un manovrone"

15:46 - "Abbiamo bisogno di fare un manovrone e non una manovrina". Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a margine dell'assemblea degli industriali di Como a Cernobbio. "Con lo status quo noi dalla crisi non usciamo, il nostro Paese rimarrà a crescita bassa o nulla", ha aggiunto. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, invece, ha osservato: "Sul taglio di 10 miliardi delle tasse sul lavoro Letta non mi ha lasciato molte speranze".

"No speranze da Letta su 10 mld cuneo" - Il premier Enrico Letta, nell'incontro di martedì, "non ha fatto cifre ma, per il momento, non mi ha lasciato molte speranze" che i soldi da destinare alla riduzione del cuneo fiscale siano "10 miliardi", ha aggiunto Squinzi. Il presidente di Confindustria ha quindi ribadito: "Letta mi ha detto che non ci sono risorse, ma è disponibilissimo a suggerimenti e proposte".



"Pensavamo Pil a -1,8%, ma resterà a -1,6%" - Squinzi ha poi parlato del Pil italiano. "Pensavamo di rettificare a -1,8% dal -1,6% il Pil di quest'anno ma, visto che in questo momento si è recuperata la stabilità politica il -1,6% dovrebbe essere la proiezione più probabile". E ha poi aggiunto: "I dati della congiuntura economica internazionale stanno migliorando e questo ci potrebbe dare una mano".



"Dissento da Camusso, stiamo remando tutti" - Parlando della leader della Cgil, il numero uno di Confindustria ha affermato: "C'è stata Susanna Camusso che ha ironizzato dicendo che siamo sulla stessa barca ma che noi siamo in coperta e loro giù a remare: da questo dissento nel modo più totale, siamo tutti giù a remare". "Ce la stiamo mettendo tutta e ci impegneremo a remare per tenere a galla questo Paese. Siamo nel mezzo della tempesta perfetta - ha sottolineato - dobbiamo andare tutti nella stessa direzione".