Crisi,Rehn: ora si rilanci crescita

12:10 - In Europa "dobbiamo continuare il consolidamento" delle finanze pubbliche, ma visto che "negli ultimi due anni gli squilibri si sono dimezzati, possiamo rallentare" e "ci possiamo concentrare sulle misure per la crescita, in particolare sulla fiscalità". In audizione alla commissione Economia e lavoro del Parlamento europeo, il commissario Olli Rehn lascia così spazio a un'ipotesi di ammorbidimento delle misure di austerity per agevolare il rilancio.