Sono gravi le conseguenze della recessione sull'intensità del disagio economico in Italia. In cinque anni, dal 2007 al 2012, il numero di individui in povertà assoluta è raddoppiato, passando da 2,4 a 4,8 milioni. Secondo i dati dell'Istat, quasi la metà di questi (2,3 milioni) sono concentrati al Sud e di questi poco più di 1 milione sono minori.