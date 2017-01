Crisi, potere d'acquisto giù del 4,7% Istat: è il dato peggiore da 23 anni

16:05 - Il reddito disponibile delle famiglie è sceso del 2%, ma il reale potere d'acquisto è diminuito del 4,7%, con una perdita che è la peggiore dal 1990, data di inizio delle serie storiche. I numeri che fotografano l'ennesimo colpo ai consumi sono stati comunicati dall'Istat, che ha diffuso i dati aggiornati riguardanti il 2012. Dall'Istituto di statistica fanno sapere poi che anche la propensione al risparmio ha toccato i minimi degli ultimi 22 anni.

E, se il deficit viene confermato al 3% del Pil dopo il 3,8% del 2011, si scopre il Prodotto interno lordo è sceso nel 2012 del 2,5%, peggiorando ulteriormente la stima preliminare di marzo del 2,4%.



L'Istituto ha anche corretto, questa volta al rialzo, la crescita registrata per il 2011, che passa da +0,4% a +0,5%.



Risultano diminuiti dell'8,3% gli investimenti fissi lordi, mentre i consumi finali nazionali scendono del 3,8%. Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 2% e le importazioni hanno segnato una flessione del 7,4%.



Il valore aggiunto, a prezzi costanti, presenta cali in tutti i settori: -5,8% le costruzioni, -4,4% l'agricoltura, silvicoltura e pesca, -3,1% l'industria in senso stretto e -1,7% i servizi.



Quanto alla pressione fiscale l'Istat conferma che nel 2012 è salita al 44% del Pil. Invariato rispetto a marzo anche il debito, al 127% del Pil.