06:22 - Riaprono i mercati con la paura di un downgrade da parte delle agenzie di rating nei confronti dell'Italia e della risalita dello spread Btp-Bund, dopo il weekend che ha visto il Paese in bilico dopo le dimissioni dei ministri del Pdl. Per il Fondo monetario internazionale, un peggioramento della crisi economica in Italia avrebbe ricadute "marcate" in Europa e nel resto del mondo.