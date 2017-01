Crisi, Irlanda: stop a piano troika

02:02 - Il premier irlandese, Enda Kenny, ha annunciato in televisione che "il Paese è uscito ufficialmente dal piano di salvataggio" della troika Ue, Bce, Fmi. La prossima settimana il governo dovrebbe presentare misure economiche per i prossimi sette anni per "garantire che mai più la stabilità dell'Irlanda venga minacciata dalla speculazione e dall'avidità", ha aggiunto, promettendo che "non cresceremo più con questa cultura".