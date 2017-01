15:51 - Salgono alla cifra record di 4.068.250 i poveri che nel 2013 in Italia sono stati costretti a chiedere aiuto per sfamarsi. E' quanto emerge dal dossier su "Le nuove povertà del Belpaese", presentato dalla Coldiretti al Forum dell'agricoltura e dell'alimentazione a Cernobbio. Si registra un aumento degli indigenti del 10% rispetto al 2012 e del 47% sul 2010, vale a dire 1.304.871 persone in più negli ultimi tre anni.