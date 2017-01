Crisi, i vescovi: "Raddoppiate le richieste di aiuto verso le parrocchie"

17:51 - "In questi ultimi anni di crisi molto grave la Chiesa ha moltiplicato, e molto più che raddoppiato, gli interventi verso chi bussa alle porte delle nostre parrocchie". Lo ha sottolineato il presidente della Cei, il cardinale Angelo Bagnasco, sottolineando come le parrocchie rappresentino "un presidio fondamentale" per chi si trova in difficoltà.

Incontrando i giornalisti a Trieste, Bagnasco ha sottolineato l'importanza delle istituzioni ecclesiastiche nel nostro Paese: "Le nostre 40mila parrocchie, insieme alle associazioni, alle aggregazioni e a tante istituzioni, sono un presidio fondamentale, che la gente conosce e riconosce, perché la Chiesa vive per la sua vocazione dove la gente vive, con i problemi, le gioie e le sofferenze, e li condivide".



Secondo il presidente dei vescovi, la gente "sa di trovare quando può un aiuto, ma comunque sempre una parola, un'attenzione, un ascolto, un incoraggiamento".